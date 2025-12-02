40 αντικείμενα από τα οποία μπορούμε να αδειάσουμε το σπίτι μας πριν από το 2026
40 αντικείμενα από τα οποία μπορούμε να αδειάσουμε το σπίτι μας πριν από το 2026
Περίπου το 80% των αντικειμένων που έχουμε στο νοικοκυριό μας το χρησιμοποιούμε σπανίως έως και ποτέ σύμφωνα με εκτιμήσεις.
Διάφορες μελέτες έχουν δείξει ότι η ακαταστασία στο σπίτι αποτελεί βασική πηγή στρες στην καθημερινότητά μας. Σε μεγάλο ποσοστό, συνδέεται με τα άχρηστα αντικείμενα που έχουμε συσσωρεύσει και διστάζουμε να χαρίσουμε ή να πετάξουμε – τα οποία αποτελούν ένα εκπληκτικά υψηλό ποσοστό: περίπου το 80% από τα πράγματα που υπάρχουν σε ένα νοικοκυριό χρησιμοποιούνται σπανίως έως και ποτέ.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα