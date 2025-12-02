40 αντικείμενα από τα οποία μπορούμε να αδειάσουμε το σπίτι μας πριν από το 2026
MARIE CLAIRE

40 αντικείμενα από τα οποία μπορούμε να αδειάσουμε το σπίτι μας πριν από το 2026

Περίπου το 80% των αντικειμένων που έχουμε στο νοικοκυριό μας το χρησιμοποιούμε σπανίως έως και ποτέ σύμφωνα με εκτιμήσεις.

40 αντικείμενα από τα οποία μπορούμε να αδειάσουμε το σπίτι μας πριν από το 2026
Διάφορες μελέτες έχουν δείξει ότι η ακαταστασία στο σπίτι αποτελεί βασική πηγή στρες στην καθημερινότητά μας. Σε μεγάλο ποσοστό, συνδέεται με τα άχρηστα αντικείμενα που έχουμε συσσωρεύσει και διστάζουμε να χαρίσουμε ή να πετάξουμε – τα οποία αποτελούν ένα εκπληκτικά υψηλό ποσοστό: περίπου το 80% από τα πράγματα που υπάρχουν σε ένα νοικοκυριό χρησιμοποιούνται σπανίως έως και ποτέ.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης