40 αντικείμενα από τα οποία μπορούμε να αδειάσουμε το σπίτι μας πριν από το 2026

Διάφορες μελέτες έχουν δείξει ότι η ακαταστασία στο σπίτι αποτελεί βασική πηγή στρες στην καθημερινότητά μας. Σε μεγάλο ποσοστό, συνδέεται με τα άχρηστα αντικείμενα που έχουμε συσσωρεύσει και διστάζουμε να χαρίσουμε ή να πετάξουμε – τα οποία αποτελούν ένα εκπληκτικά υψηλό ποσοστό: περίπου το 80% από τα πράγματα που υπάρχουν σε ένα νοικοκυριό χρησιμοποιούνται σπανίως έως και ποτέ.