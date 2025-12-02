Macaulay Culkin: Γιατί οι γιοι του δεν ξέρουν ότι είναι ο πατέρας τους που πρωταγωνιστεί στο «Μόνος στο σπίτι»

Πλησιάζει η εποχή που πολλαπλασιάζονται οι προβολές της ταινίας «Μόνος στο σπίτι», την οποία πολλοί από τους μεγαλύτερους έχουμε συνδέσει με τα Χριστούγεννα των παιδικών μας χρόνων και θέλουμε να τη μοιραστούμε και με τα δικά μας παιδιά. Το ίδιο κάνει, φυσικά, και ο πρωταγωνιστής της, Macaulay Culkin, μαζί με τη σύζυγό του, Brenda Song, και τους δύο γιους τους, τον 4χρονο Dakota και τον 3χρονο Carson.