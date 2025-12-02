Influencer με κοστούμι που απεικονίζει ρεαλιστικά ένα εντελώς γυμνό αντρικό σώμα

Την πιο τολμηρή, αναμφίβολα, εμφάνιση στα Βρετανικά Βραβεία Μόδας 2025 έκανε ο Lyas Medini: ο fashion influencer φόρεσε ένα ολόσωμο κοστούμι Jean Paul Gaultier που απεικονίζει γυμνό αντρικό σώμα, με τόσο ρεαλισμό ώστε τα φωτογραφικά πρακτορεία επέλεξαν να θολώσουν την περιοχή των γεννητικών οργάνων. Το λευκό makeup σε συνδυασμό με κόκκινο κραγιόν και wet hairstyle ολοκληρώνουν το εκκεντρικό αποτέλεσμα.