Ριάνα: Μοιράζεται αδημοσίευτες φωτογραφίες με μπικίνι από την εγκυμοσύνη της
Δύο μήνες αφού υποδέχτηκε με τον A$AP Rocky την κόρη τους, Rocky Irish
Η Rihanna, δύο μήνες μετά τη γέννηση του τρίτου παιδιού της με τον A$AP Rocky, της Rocky Irish, δημοσιεύει για πρώτη φορά φωτογραφίες από την πατρίδα τους, τα Μπαρμπέιντος.
