Σιένα Μίλερ: Σε προχωρημένη εγκυμοσύνη στα 45 της - Περιμένει το τρίτο της παιδί
Σιένα Μίλερ: Σε προχωρημένη εγκυμοσύνη στα 45 της - Περιμένει το τρίτο της παιδί

Η ηθοποιός έχει δεχτεί κριτική για τις επιλογές της στη μητρότητα μετά τα σαράντα και για τη διαφορά ηλικίας από τον 28χρονο σύντροφό της

Σιένα Μίλερ: Σε προχωρημένη εγκυμοσύνη στα 45 της - Περιμένει το τρίτο της παιδί
H Sienna Miller έκανε μια εμφάνιση-έκπληξη στα Βραβεία Μόδας 2025 στο Λονδίνο, μαζί με τον σύντροφό της, Oli Green: Εμφανίστηκε σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, αποκαλύπτοντας ότι περιμένει το τρίτο της παιδί.

