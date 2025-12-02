Σιένα Μίλερ: Σε προχωρημένη εγκυμοσύνη στα 45 της - Περιμένει το τρίτο της παιδί
Σιένα Μίλερ: Σε προχωρημένη εγκυμοσύνη στα 45 της - Περιμένει το τρίτο της παιδί
Η ηθοποιός έχει δεχτεί κριτική για τις επιλογές της στη μητρότητα μετά τα σαράντα και για τη διαφορά ηλικίας από τον 28χρονο σύντροφό της
H Sienna Miller έκανε μια εμφάνιση-έκπληξη στα Βραβεία Μόδας 2025 στο Λονδίνο, μαζί με τον σύντροφό της, Oli Green: Εμφανίστηκε σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, αποκαλύπτοντας ότι περιμένει το τρίτο της παιδί.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
