Τι φέρνει η Πανσέληνος στις 4 Δεκεμβρίου στην ερωτική ζωή κάθε ζωδίου

Το πιο σημαντικό γεγονός αυτή την εβδομάδα είναι η Πανσέληνος την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, με τη Σελήνη απέναντι από την Αφροδίτη, τον πλανήτη της αγάπης. Αυτό μπορεί να σημαίνει από έναν χωρισμό και έναν καβγά έως και γόνιμες συζητήσεις – τουλάχιστον για τα ζευγάρια που έχουν βρει κοινούς κώδικες επικοινωνίας.