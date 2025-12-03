Τι φέρνει η Πανσέληνος στις 4 Δεκεμβρίου στην ερωτική ζωή κάθε ζωδίου
Τι φέρνει η Πανσέληνος στις 4 Δεκεμβρίου στην ερωτική ζωή κάθε ζωδίου
Έως την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου
Το πιο σημαντικό γεγονός αυτή την εβδομάδα είναι η Πανσέληνος την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, με τη Σελήνη απέναντι από την Αφροδίτη, τον πλανήτη της αγάπης. Αυτό μπορεί να σημαίνει από έναν χωρισμό και έναν καβγά έως και γόνιμες συζητήσεις – τουλάχιστον για τα ζευγάρια που έχουν βρει κοινούς κώδικες επικοινωνίας.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα