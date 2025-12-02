Έξι κομμάτια για να τελειοποιήσετε τη χειμερινή σας γκαρνταρόμπα
Τα απαραίτητα basics για τέλειο χειμερινό στυλ.

Πάντα μπορούμε να βασιζόμαστε σε μια ποικιλία από κομψά basics για να δημιουργήσουμε μια ωραία καθημερινή εμφάνιση. Αυτή είναι η ιδέα και της capsule γκαρνταρόμπας, η δημιουργία δηλαδή μίας ντουλάπας με λίγα κομμάτια που συνδυάζονται μεταξύ τους, διευκολύνοντας την καθημερινότητά μας. Ωστόσο, όταν πρόκειται για το χειμώνα, εξακολουθούν να ισχύουν οι ίδιοι κανόνες αν και τα βασικά κομμάτια είναι λίγο διαφορετικά.

