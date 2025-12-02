Έξι κομμάτια για να τελειοποιήσετε τη χειμερινή σας γκαρνταρόμπα
Έξι κομμάτια για να τελειοποιήσετε τη χειμερινή σας γκαρνταρόμπα
Τα απαραίτητα basics για τέλειο χειμερινό στυλ.
Τα απαραίτητα basics για τέλειο χειμερινό στυλ.
Πάντα μπορούμε να βασιζόμαστε σε μια ποικιλία από κομψά basics για να δημιουργήσουμε μια ωραία καθημερινή εμφάνιση. Αυτή είναι η ιδέα και της capsule γκαρνταρόμπας, η δημιουργία δηλαδή μίας ντουλάπας με λίγα κομμάτια που συνδυάζονται μεταξύ τους, διευκολύνοντας την καθημερινότητά μας. Ωστόσο, όταν πρόκειται για το χειμώνα, εξακολουθούν να ισχύουν οι ίδιοι κανόνες αν και τα βασικά κομμάτια είναι λίγο διαφορετικά.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα