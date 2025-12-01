Η Κάια Γκέρμπερ μας δίνει ιδέες για τις εμφανίσεις των γιορτών με ένα total look από τη Mango
Κρατήστε σημειώσεις.

Η εορταστική περίοδος του 2025 έρχεται με ένα ξεκάθαρο μήνυμα: εκλεπτυσμένη λάμψη, με αέρα γιορτής και μια δόση glamour. Κι ένα από τα look που αποτυπώνει ιδανικά αυτό το πνεύμα είναι ο συνδυασμός μυτερών παπουτσιών, φούστας ή μίνι φορέματος και ενός statement faux fur παλτού.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
