Έχετε λεπτά μαλλιά; Αυτό είναι το ιδανικό κούρεμα για εσάς

Θα τους χαρίσει όγκο και κίνηση.



Αν έχετε λεπτά μαλλιά χωρίς όγκο, τότε σίγουρα αναζητάτε πάντα το κατάλληλο κούρεμα που θα τους χαρίσει όγκο και κίνηση. Η σωστή επιλογή κουρέματος μπορεί να κάνει θαύματα και να χαρίσει στα μαλλιά σας την πολυπόθητη αίσθηση πυκνότητας και δύναμης.





Ένα από τα καλύτερα κουρέματα για λεπτά μαλλιά είναι το bob σε ίσια γραμμή, καθώς μπορεί να δημιουργήσει την ψευδαίσθηση του όγκου. Το lob (long bob) είναι επίσης εξαιρετική επιλογή, καθώς το μήκος του φτάνει στους ώμους και δίνει αέρα και όγκο χωρίς να βαραίνει το αποτέλεσμα.

01.12.2025, 15:30