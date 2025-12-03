Η αντιγηραντική σειρά που ενώνει προηγμένη τεχνολογία και απολαυστική υφή

Η La Roche-Posay εξελίσσει το υαλουρονικό οξύ και μάς συστήνει τη νέα γενιά αντιγήρανσης.



Οι ανάγκες της επιδερμίδας αλλάζουν συνεχώς και μαζί τους αλλάζουν και οι προσδοκίες μας από τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε. Θέλουμε άμεση δράση, άνεση, ενυδάτωση και μια αίσθηση που κάνει τη ρουτίνα μας πραγματικά απολαυστική. Και όλα αυτά τα βρίσκουμε στην La Roche-Posay, η οποία επανέρχεται με μια ανανεωμένη προσέγγιση στο υαλουρονικό οξύ. Το Hyalu B5 γίνεται Hyalu B5 Suractivated και ανοίγει έναν νέο δρόμο στην αντιγήρανση.





Μια νέα γενιά στην ενυδάτωση και την επανόρθωση



Το υαλουρονικό οξύ αποτελεί εδώ και χρόνια το πιο αγαπημένο ενεργό συστατικό για όσες θέλουμε άμεση ενυδάτωση και μια πιο γεμάτη, λεία όψη. Αυτό που δεν γνωρίζουμε πάντα είναι ότι δεν λειτουργούν όλοι οι τύποι υαλουρονικού το ίδιο. Η La Roche-Posay το κάνει ξεκάθαρο με το νέο Hyalu B5 Suractivated Serum, το οποίο βασίζεται σε ένα σύστημα τεσσάρων διαφορετικών μοριακών βαρών ώστε να φτάνει ακριβώς εκεί όπου το δέρμα το χρειάζεται.

03.12.2025, 11:01