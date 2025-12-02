Winter layering: Ένας χρήσιμος οδηγός ντυσίματος για τις θερμοκρασίες του χειμώνα
Καθώς ο υδράργυρος αρχίζει να πέφτει

Μπήκαμε ήδη στον πρώτο μήνα του χειμώνα και η ημερομηνία αρχίζει να φαίνεται και στο θερμόμετρο, καθώς ο υδράργυρος κατεβαίνει, ιδιαίτερα στις νυχτερινές ώρες. Στις πιο ζεστές όμως χειμωνιάτικες μέρες, μπορεί να βρεθούμε να πίνουμε έναν καφέ κάτω από τον ήλιο μόνο με ένα πολύ λεπτό τοπ. Τι πρέπει να φοράμε λοιπόν αυτή την εποχή για να μην κρυώνουμε ούτε να ιδρώνουμε, μέσα σε ένα 24ωρο που η θερμοκρασία παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις;

