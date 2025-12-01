Ο Jeff Koons στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης: Η «Αφροδίτη» του συναντά αντίγραφα παλαιολιθικών ειδωλίων
Από τις 19 Μαρτίου ως τις 31 Αυγούστου 2026 στο Μέγαρο Σταθάτου
Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης θα παρουσιάσει για πρώτη φορά στο κοινό το έργο Balloon Venus Lespugue (Orange) (2013-2019) του διεθνώς αναγνωρισμένου Αμερικανού καλλιτέχνη Jeff Koons. Θα φιλοξενηθεί από τις 19 Μαρτίου ως τις 31 Αυγούστου 2026 στο Μέγαρο Σταθάτου μαζί με δέκα αντίγραφα ειδωλίων «Αφροδίτης» της ανώτερης παλαιολιθικής περιόδου, θέτοντας το ερώτημα πώς το οικουμενικό αρχέτυπο της γονιμότητας υπερβαίνει τον χρόνο και τον χώρο.
