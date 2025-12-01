Από την εφηβεία μέχρι την εμμηνόπαυση: Έξι νέες, εκπληκτικές ανακαλύψεις για τη γυναικεία υγεία
MARIE CLAIRE

Από την εφηβεία μέχρι την εμμηνόπαυση: Έξι νέες, εκπληκτικές ανακαλύψεις για τη γυναικεία υγεία

Καθώς η επιστήμη έχει αρχίσει να εστιάζει στη μελέτη του γυναικείου οργανισμού

Από την εφηβεία μέχρι την εμμηνόπαυση: Έξι νέες, εκπληκτικές ανακαλύψεις για τη γυναικεία υγεία
Στο παρελθόν ο άντρας αποτελούσε το κατεξοχήν αντικείμενο μελέτης της επιστήμης, πάνω στον οποίο αναπτύσσονταν μάλιστα οι περισσότερες θεραπείες, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται, απαραίτητα, στις ιδιαίτερες γυναικείες ανάγκες.

Διαβάσε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης