Από την εφηβεία μέχρι την εμμηνόπαυση: Έξι νέες, εκπληκτικές ανακαλύψεις για τη γυναικεία υγεία

Στο παρελθόν ο άντρας αποτελούσε το κατεξοχήν αντικείμενο μελέτης της επιστήμης, πάνω στον οποίο αναπτύσσονταν μάλιστα οι περισσότερες θεραπείες, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται, απαραίτητα, στις ιδιαίτερες γυναικείες ανάγκες.