Από την εφηβεία μέχρι την εμμηνόπαυση: Έξι νέες, εκπληκτικές ανακαλύψεις για τη γυναικεία υγεία
Από την εφηβεία μέχρι την εμμηνόπαυση: Έξι νέες, εκπληκτικές ανακαλύψεις για τη γυναικεία υγεία
Καθώς η επιστήμη έχει αρχίσει να εστιάζει στη μελέτη του γυναικείου οργανισμού
Στο παρελθόν ο άντρας αποτελούσε το κατεξοχήν αντικείμενο μελέτης της επιστήμης, πάνω στον οποίο αναπτύσσονταν μάλιστα οι περισσότερες θεραπείες, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται, απαραίτητα, στις ιδιαίτερες γυναικείες ανάγκες.
Διαβάσε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάσε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα