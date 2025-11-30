Η Elizabeth Olsen θυμάται τα «χαοτικά» παιδικά της χρόνια με τις διάσημες αδερφές της

«Η ιδέα μιας ήρεμης βραδινής ρουτίνας μου φαίνεται τόσο γλυκιά τώρα γιατί τότε δεν είχαμε τίποτα τέτοιο».



Η Elizabeth Olsen μίλησε πρόσφατα για το πόσο γεμάτη ένταση ήταν η παιδική της ηλικία δίπλα στη Mary Kate και την Ashley που τότε δούλευαν ήδη σε γυρίσματα. Όπως είπε χαρακτηριστικά «η ιδέα μιας ήρεμης βραδινής ρουτίνας μου φαίνεται τόσο γλυκιά τώρα γιατί τότε δεν είχαμε τίποτα τέτοιο».

30.11.2025, 15:00