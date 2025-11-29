Το iconic μωβ παλτό της Jackie Kennedy βγαίνει σε δημοπρασία

Το παλτό που φορούσε την εκλογική νύχτα του 1960, ενώ ήταν έγκυος στον John F. Kennedy Jr., θα δημοπρατηθεί από το Sotheby’s με εκτιμώμενη τιμή 6 έως 8 χιλιάδες δολάρια.



Το iconic μωβ παλτό της Jackie Kennedy, που φορούσε την εκλογική νύχτα του 1960, αναμένεται να βγει σε δημοπρασία με εκτιμώμενη τιμή 6 έως 8 χιλιάδες δολάρια. Το κομμάτι θα είναι το κεντρικό σημείο στην πρώτη έκθεση Handbags & Fashion του οίκου δημοπρασιών Sotheby’s.





Το παλτό, που ξεχώρισε ανάμεσα σε πιο ουδέτερα κοστούμια της εποχής, ανοίγει τις προσφορές πριν από τη δημοπρασία που θα ξεκινήσει στις 15 Δεκεμβρίου. Το ιστορικό του ενδιαφέρον δεν περιορίζεται στην εμφάνισή του: προέρχεται από μια οικογένεια που έχει στενούς δεσμούς με τους Kennedy εδώ και πολλές γενιές.

29.11.2025, 14:00