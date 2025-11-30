Η Julia Roberts μοιράστηκε πρώτη φορά σπάνιες φωτογραφίες των παιδιών της

Τα 21α γενέθλια των Hazel και Phinnaeus έκαναν τη διάσημη ηθοποιό να αναπολεί την εποχή που τα δίδυμα ήταν μωρά.



Η Julia Roberts είχε έναν ξεχωριστό λόγο να χαμογελάει στις 28 Νοεμβρίου, καθώς τα δίδυμα παιδιά της Hazel και Phinnaeus Moder έκλεισαν τα 21 τους χρόνια. Η διάσημη ηθοποιός μοιράστηκε με τους ακόλουθούς της στο Instagram μια τρυφερή αφιέρωση για αυτή τη σημαντική στιγμή της ζωής τους.





Στη δημοσίευση συνόδευσε μια φωτογραφία των παιδιών όταν ήταν μωρά, καθισμένα στα καρεκλάκια τους και χαμογελαστά στην κάμερα, γράφοντας με συγκίνηση ότι αυτά τα παιδιά που κάποτε ήταν μόλις ενός έτους πλέον έγιναν 21. Η Julia ευχήθηκε χρόνια πολλά με έναν γλυκό και προσωπικό τρόπο.

30.11.2025, 10:00