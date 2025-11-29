Η Νάνα Μούσχουρη, στα 92 της, τραγουδά με τον Νίκο Αλιάγα και συγκινεί το κοινό
Μια τρυφερή συνάντηση στη γαλλική τηλεόραση που τίμησε την ελληνική μουσική κληρονομιά.
Υπάρχουν στιγμές που νιώθουμε ότι γινόμαστε μάρτυρες σε κάτι πραγματικά ξεχωριστό, και η πρόσφατη εμφάνιση της Νάνας Μούσχουρη και του Νίκου Αλιάγα στη γαλλική τηλεόραση ήταν ακριβώς αυτό.
Στο αφιέρωμα της γαλλικής τηλεόρασης για τις Γυναίκες με τίτλο «Nos voix pour toutes» (Οι φωνές μας για όλες), βλέπουμε τη Νάνα, στα 92 της χρόνια, να ανεβαίνει στη σκηνή με τη γνωστή της ηρεμία και τη γλύκα μιας καριέρας που έχει αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα.
Δίπλα της, ο Νίκος Αλιάγας, γεμάτος συγκίνηση και θαυμασμό, μας θυμίζει πόσο όμορφα συναντιούνται δυο άνθρωποι που μοιράζονται τις ίδιες ρίζες και το ίδιο πάθος για τον ελληνικό λόγο και τη μουσική.
