Princess Diana: Δέκα μέρες πριν φύγει από τη ζωή, αποκάλυψε τι μετάνιωσε πραγματικά στη ζωή της

Λίγες μέρες πριν τον θάνατό της, αποκάλυψε τι την πλήγωσε πιο πολύ σχετικά με τα παιδιά της.



Λίγο πριν φύγει από τη ζωή, η πριγκίπισσα Diana φέρεται να μοιράστηκε με μια στενή της φίλη μια ειλικρινή και πικρή σκέψη σχετικά με τη διάσημη συνέντευξή της στο Panorama. Το μεγαλύτερο βάρος για εκείνη δεν ήταν όσα αποκάλυψε για τη ζωή της ή τον χωρισμό της, αλλά η επίδραση που είχε στα δύο της παιδιά, τον William και τον Harry, τότε μόλις 15 και 12 ετών.





Σύμφωνα με τη φίλη της, Rosa Monckton, η Diana ένιωσε ότι η συνέντευξη είχε πληγώσει τα αγόρια της. Η ίδια είχε παραδεχτεί ότι το έκανε γιατί δεν ήξερε πώς αλλιώς να διαχειριστεί την πίεση, ενώ η ευθραυστότητά της την έκανε ευάλωτη απέναντι στον δημοσιογράφο Martin Bashir.

29.11.2025, 10:00