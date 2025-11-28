Mandy Moore: «Ήταν μια χαοτική χρονιά»
Mandy Moore: «Ήταν μια χαοτική χρονιά»
Η ηθοποιός μοιράστηκε ένα συγκινητικό μήνυμα για την Ημέρα των Ευχαριστιών, μιλώντας ανοιχτά για τη χρονιά που δοκίμασε την οικογένειά της και την ευγνωμοσύνη που κρατά παρά τις απώλειες.
Η Mandy Moore επέλεξε την Ημέρα των Ευχαριστιών για να κάνει έναν προσωπικό απολογισμό μιας δύσκολης χρονιάς. Με μια σειρά από ασπρόμαυρες οικογενειακές φωτογραφίες, η 41χρονη ηθοποιός μίλησε για τις προκλήσεις που αντιμετώπισε, ανάμεσά τους και την απώλεια του σπιτιού της έπειτα από τις πρόσφατες πυρκαγιές που έπληξαν την περιοχή Altadena στο Λος Άντζελες.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα