Mandy Moore: «Ήταν μια χαοτική χρονιά»
MARIE CLAIRE

Mandy Moore: «Ήταν μια χαοτική χρονιά»

Η ηθοποιός μοιράστηκε ένα συγκινητικό μήνυμα για την Ημέρα των Ευχαριστιών, μιλώντας ανοιχτά για τη χρονιά που δοκίμασε την οικογένειά της και την ευγνωμοσύνη που κρατά παρά τις απώλειες.

Mandy Moore: «Ήταν μια χαοτική χρονιά»
Η Mandy Moore επέλεξε την Ημέρα των Ευχαριστιών για να κάνει έναν προσωπικό απολογισμό μιας δύσκολης χρονιάς. Με μια σειρά από ασπρόμαυρες οικογενειακές φωτογραφίες, η 41χρονη ηθοποιός μίλησε για τις προκλήσεις που αντιμετώπισε, ανάμεσά τους και την απώλεια του σπιτιού της έπειτα από τις πρόσφατες πυρκαγιές που έπληξαν την περιοχή Altadena στο Λος Άντζελες.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης