Ξηρή επιδερμίδα: Τρία tips για να βρείτε το ιδανικό foundation για εσάς

Για να έχετε πάντα ένα φρέσκο, φυσικό αποτέλεσμα.



Το foundation είναι ένα σωτήριο προϊόν στο μακιγιάζ, αφού είναι αυτό που μπορεί να κάνει την επιδερμίδα να δείχνει ομοιόμορφη και να καλύψει αποτελεσματικά τυχόν ατέλειες. Ταυτόχρονα, θέλουμε να μένει σταθερό για ώρες και το αποτέλεσμα να δείχνει απόλυτα φυσικό. Εκτός από τη σωστή επιλογή της απόχρωσης του foundation όμως, για να πετύχουμε το πιο φρέσκο αποτέλεσμα, είναι σημαντικό να λαμβάνουμε υπόψη μας και τον τύπο της επιδερμίδας μας.





Η ξηρή επιδερμίδα έχει συνεχή ανάγκη για ενυδάτωση και το λάθος προϊόν μπορεί να την κάνει να δείξει άτονη, θαμπή και αφυδατωμένη.

28.11.2025, 15:30