Πώς να φορέσετε τζιν για μια βραδινή έξοδο σύμφωνα με την Ντούα Λίπα
H ποπ σταρ συνδύασε μαύρο τζιν με διάφανο τοπ και ολοκλήρωσε την εμφάνιση με χρυσές λεπτομέρειες στα αξεσουάρ.

Η Radical Optimism Tour της Dua Lipa μπορεί να πλησιάζει στο τέλος της, αλλά το στυλ της παραμένει σε απόλυτη φόρμα. Το απόγευμα της Τρίτης, η τραγουδίστρια προσγειώθηκε στη Λίμα για την πρώτη της εμφάνιση στο Περού. Καθώς έφτανε στη νοτιοαμερικανική πρωτεύουσα, η Lipa διάλεξε ένα σερί από statement designer κομμάτια: ένα biker-inspired jacket, μια μπεζ καμπαρντίνα από το brand The Row και φυσικά το look που έκλεψε την παράσταση στην αρχή του slideshow.

