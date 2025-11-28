Βίκυ Καγιά: Στο MadWalk με μαύρο sexy body που αναδεικνύει τη σιλουέτα της (βίντεο)

Η Βίκυ Καγιά και ο Σάκης Ρουβάς άνοιξαν το show του MadWalk 2025 στο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do Παλαιού Φαλήρου με ένα χορευτικό. Στη συνέχεια, ο Σάκης Ρουβάς παρουσίασε το νέο τραγούδι του, «Έρωτας Σκοτεινός». Το μοντέλο και παρουσιάστρια φορούσε ένα μαύρο body με hot pants, καλσόν και ψηλοτάκουνες γόβες. Όπως αστειεύτηκε στη συνομιλία της με τον τραγουδιστή πάνω στη σκηνή, είχε προβάρει το χορευτικό με sneakers αλλά κατάφερε να το βγάλει με επιτυχία πάνω στα τακούνια της. Το σύνολο αναδείκνυε την καλλίγραμμη σιλουέτα της.