Η Kέιτ Μίντλετον φόρεσε το πιο εκλεπτυσμένο μακρυμάνικο φόρεμα από την Emilia Wickstead
Η Kέιτ Μίντλετον φόρεσε το πιο εκλεπτυσμένο μακρυμάνικο φόρεμα από την Emilia Wickstead
Σε συνδυασμό με γκρι pointy-toe γόβες.
Σε συνδυασμό με γκρι pointy-toe γόβες.
Στην πιο πρόσφατη δημόσια εμφάνισή της, η πριγκίπισσα της Ουαλίας απέδειξε για ακόμη μία φορά πως το προσωπικό της στυλ εξελίσσεται διαρκώς, ακολουθώντας τις τάσεις αλλά και διαμορφώνοντάς τις. Για την επίσκεψή της στο φιλανθρωπικό ίδρυμα Anna Freud, που είναι αφιερωμένο στην ψυχική υγεία των παιδιών, η Kate Middleton επέλεξε ένα ανοιχτό γαλάζιο midi φόρεμα Emilia Wickstead με μακριά μανίκια, γιακά και ζώνη στη μέση. Η διακριτική houndstooth υφή του σχεδίου ανέδειξε ακόμη περισσότερο την κλασική του κομψότητα.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα