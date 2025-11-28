Η Kέιτ Μίντλετον φόρεσε το πιο εκλεπτυσμένο μακρυμάνικο φόρεμα από την Emilia Wickstead
Η Kέιτ Μίντλετον φόρεσε το πιο εκλεπτυσμένο μακρυμάνικο φόρεμα από την Emilia Wickstead

Σε συνδυασμό με γκρι pointy-toe γόβες.

Η Kέιτ Μίντλετον φόρεσε το πιο εκλεπτυσμένο μακρυμάνικο φόρεμα από την Emilia Wickstead
Στην πιο πρόσφατη δημόσια εμφάνισή της, η πριγκίπισσα της Ουαλίας απέδειξε για ακόμη μία φορά πως το προσωπικό της στυλ εξελίσσεται διαρκώς, ακολουθώντας τις τάσεις αλλά και διαμορφώνοντάς τις. Για την επίσκεψή της στο φιλανθρωπικό ίδρυμα Anna Freud, που είναι αφιερωμένο στην ψυχική υγεία των παιδιών, η Kate Middleton επέλεξε ένα ανοιχτό γαλάζιο midi φόρεμα Emilia Wickstead με μακριά μανίκια, γιακά και ζώνη στη μέση. Η διακριτική houndstooth υφή του σχεδίου ανέδειξε ακόμη περισσότερο την κλασική του κομψότητα.

