Μπρους Γουίλις: Η οικογένειά του θα δωρίσει τον εγκέφαλό του στην επιστήμη μετά τον θάνατό του
Μπρους Γουίλις: Η οικογένειά του θα δωρίσει τον εγκέφαλό του στην επιστήμη μετά τον θάνατό του
Σύμφωνα με το νέο βιβλίο της συζύγου του, Emma Heming Willis
H μετωποκροταφική άνοια, με την οποία έχει διαγνωστεί ο Bruce Willis, είναι προς το παρόν ανίατη και οι παρούσες θεραπείες μόνο να καθυστερήσουν την εξέλιξή της μπορούν. Έτσι η οικογένειά του σκοπεύει μετά τον θάνατο του 70χρονου ηθοποιού να δωρίσει τον εγκέφαλό του στην επιστήμη, με την ελπίδα να βοηθήσει στην έρευνα για τη νόσο. Να θυμίσουμε ότι ο σταρ έχει αποσυρθεί από την υποκριτική από το 2022, μετά τη διάγνωσή του αρχικά με αφασία.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα