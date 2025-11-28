Μπρους Γουίλις: Η οικογένειά του θα δωρίσει τον εγκέφαλό του στην επιστήμη μετά τον θάνατό του
MARIE CLAIRE

Μπρους Γουίλις: Η οικογένειά του θα δωρίσει τον εγκέφαλό του στην επιστήμη μετά τον θάνατό του

Σύμφωνα με το νέο βιβλίο της συζύγου του, Emma Heming Willis

Μπρους Γουίλις: Η οικογένειά του θα δωρίσει τον εγκέφαλό του στην επιστήμη μετά τον θάνατό του
H μετωποκροταφική άνοια, με την οποία έχει διαγνωστεί ο Bruce Willis, είναι προς το παρόν ανίατη και οι παρούσες θεραπείες μόνο να καθυστερήσουν την εξέλιξή της μπορούν. Έτσι η οικογένειά του σκοπεύει μετά τον θάνατο του 70χρονου ηθοποιού να δωρίσει τον εγκέφαλό του στην επιστήμη, με την ελπίδα να βοηθήσει στην έρευνα για τη νόσο. Να θυμίσουμε ότι ο σταρ έχει αποσυρθεί από την υποκριτική από το 2022, μετά τη διάγνωσή του αρχικά με αφασία.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης