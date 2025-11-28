Μπρους Γουίλις: Η οικογένειά του θα δωρίσει τον εγκέφαλό του στην επιστήμη μετά τον θάνατό του

H μετωποκροταφική άνοια, με την οποία έχει διαγνωστεί ο Bruce Willis, είναι προς το παρόν ανίατη και οι παρούσες θεραπείες μόνο να καθυστερήσουν την εξέλιξή της μπορούν. Έτσι η οικογένειά του σκοπεύει μετά τον θάνατο του 70χρονου ηθοποιού να δωρίσει τον εγκέφαλό του στην επιστήμη, με την ελπίδα να βοηθήσει στην έρευνα για τη νόσο. Να θυμίσουμε ότι ο σταρ έχει αποσυρθεί από την υποκριτική από το 2022, μετά τη διάγνωσή του αρχικά με αφασία.