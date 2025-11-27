Αυτή είναι η πόλη με τους περισσότερους κατοίκους στον κόσμο - Άφησε πίσω της το Τόκιο

Αν νομίζατε πως πόλεις όπως το Τόκιο ή η Σαγκάη είναι εκείνες με τον περισσότερο πληθυσμό, πλανάστε. Η παγκόσμια κατάταξη των μεγαλύτερων πόλεων άλλαξε, καθώς η εντυπωσιακή άνοδος της Τζακάρτας ανατρέπει μια πρωτιά δεκαετιών. Σύμφωνα με νέα στοιχεία του ΟΗΕ, η ινδονησιακή μητρόπολη ξεπέρασε το Τόκιο και έγινε η πολυπληθέστερη πόλη του κόσμου.Σύμφωνα με τη νέα έκθεση World Urbanisation Prospects 2025 του ΟΗΕ, η οποία χρησιμοποιεί ανανεωμένα κριτήρια για να αποτυπώσει με μεγαλύτερη ακρίβεια την έκταση της αστικοποίησης που παρατηρείται παγκοσμίως, δείχνει ότι η Τζακάρτα αυξάνει διαρκώς σε πληθυσμό.Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η πρωτεύουσα της Ινδονησίας αριθμεί 42 εκατομμύρια κατοίκους. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ντάκα του Μπανγκλαντές με 37 εκατομμύρια, ενώ το Τόκιο, ορίζεται στην έκθεση ως ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή μαζί με τρεις γειτονικές περιφέρειες, υποχωρεί στην τρίτη θέση με 33 εκατομμύρια. Πρόκειται για μια εντυπωσιακή ανατροπή σε σχέση με την προηγούμενη έκθεση του 2018, που είχε τοποθετήσει το Τόκιο στην κορυφή.