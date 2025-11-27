Τα Silver Nails είναι το απρόσμενο “neutral” μανικιούρ που έχει αγαπήσει το TikTok
Τα Silver Nails είναι το απρόσμενο “neutral” μανικιούρ που έχει αγαπήσει το TikTok
Η τάση που αναβαθμίζει κάθε μανικιούρ αυτή τη σεζόν.
Οι γιορτές πάντα μας βάζουν σε mode αποφάσεων. Τρέχουμε με λίστες δώρων, ταξίδια και limited edition ροφήματα αλλά κάπου ανάμεσα σε όλα αυτά πρέπει να καταλήξουμε και στο μανικιούρ που θα μας βγάλει ασπροπρόσωπες μέχρι το τέλος της σεζόν.
Το κλασικό κόκκινο είναι πάντα ασφαλές, το λευκό παραμένει διαχρονικό και ναι τα 3D στοιχεία έχουν τη γλύκα τους. Αν όμως θέλουμε κάτι κομψό, μοντέρνο και απροσδόκητα ευέλικτο, τα silver nails είναι η τάση που κερδίζει τις εντυπώσεις αυτή τη στιγμή.
