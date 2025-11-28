Σιωπηλή Αγάπη: Η σκηνοθέτιδα της ταινίας για το πώς είναι να φτιάχνει ένα έργο με πρωταγωνίστρια την κωφή αδερφή της

Με αφετηρία μια αληθινή οικογενειακή ιστορία και βλέμμα στραμμένο στη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην αγάπη και την αποξένωση, η ταινία Σιωπηλή Αγάπη εξερευνά τη ζωή μιας κωφής γυναίκας που προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στη μητρότητα, τον έρωτα και την ανάγκη της για αυτονομία.Η Eva Libertad, με τη σκηνοθεσία της χτίζει έναν κόσμο όπου η επικοινωνία γίνεται μέσω βλεμμάτων, χειρονομιών και σιωπών, έναν κόσμο εμπνευσμένο από τις εμπειρίες της αδελφής της και πρωταγωνίστριας, Miriam Garlo, η οποία είναι κωφή. Δίπλα της, ο Alvaro Cervantes υποδύεται έναν άνδρα που αναμετριέται με τα όριά του καθώς προσπαθεί να στηρίξει την κωφή σύντροφό του και την οικογένεια που χτίζουν μαζί.Με αφορμή την κυκλοφορία της ταινίας στις ελληνικές αίθουσες, οι δύο δημιουργοί μας μιλούν για τη διαφορετικότητα, τα στερεότυπα, την οικογένεια και την ανάγκη για έναν κινηματογράφο που μας μαθαίνει να ακούμε ακόμα και εκείνα που καμιά φορά περνούν απαρατήρητα.Τι σας ώθησε να αφηγηθείτε την ιστορία μιας κωφής γυναίκας που φέρνει στον κόσμο ένα ακούον παιδί;Η ταινία «Σιωπηλή Αγάπη» πηγάζει από την επιθυμία να εξερευνήσω σε βάθος την πολυπλοκότητα του δεσμού μεταξύ του κόσμου των κωφών και του κόσμου των ακουόντων: τη σύνδεση και την αγάπη, αλλά και τις συγκρούσεις και τις αντιπαραθέσεις. Και αυτή η επιθυμία, με τη σειρά της, προέρχεται από έναν δεσμό που είναι πολύ σημαντικός για μένα: τον δεσμό μου με τη Miriam Garlo, την αδελφή μου, που είναι η πρωταγωνίστρια της ταινίας. Είναι κωφή στην πραγματική ζωή και αυτός ο δεσμός μού έχει διδάξει πολλά, με έχει βοηθήσει να ωριμάσω πολύ και έχει πραγματικά διαμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο βλέπω τον κόσμο.