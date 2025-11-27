Η πρώτη συλλογή skiwear του Jacquemus είναι γεγονός

Οι χιονισμένες κορυφές μόλις απέκτησαν την πιο fashionable αναβάθμιση της χρονιάς. Ο οίκος Jacquemus, που τα τελευταία χρόνια κινείται σε συνεχή τροχιά ανόδου δημιουργώντας στιγμές-φαινόμενο στη μόδα, παρουσιάζει την πρώτη του συλλογή σκι, σε συνεργασία με τη Nike. Η συνέργεια μεταξύ των δύο οίκων δεν είναι καινούργια, αλλά τώρα αποκτά μια νέα διάσταση: τη χειμερινή.