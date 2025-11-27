Μίλι Μπόμπι Μπράουν: Ο συμπρωταγωνιστής της στο Stranger Things που είχε ερωτευτεί

ΗMillie Bobby Brown μιλά ανοιχτά για τη φιλία της με τον Noah Schnapp, μια σχέση που ξεκίνησε στα γυρίσματα του Stranger Things και εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο στενούς δεσμούς της ζωής τους.Σε κοινή συνέντευξή τους οι δύο ηθοποιοί θυμήθηκαν τις πρώτες εντυπώσεις που είχαν ο ένας για τον άλλον, όταν το 2016 ξεκινούσαν τα γυρίσματα της πρώτης σεζόν. Ο Schnapp, που υποδύεται τον Will Byers, αποκάλυψε ότι γνώρισε την Brown λίγο πριν ξυρίσει το κεφάλι της για τον ρόλο της Eleven και, όπως είπε, δεν την αναγνώρισε χωρίς τα μαλλιά της.Παρά το μικρο μπέρδεμα, ανέφερε ότι ένιωσε «αμέσως μια σύνδεση» μαζί της. «Νόμιζα ότι ήσουν τόσο αστεία και με έκανες να νιώσω άνετα από την πρώτη στιγμή», δήλωσε ο ηθοποιός, ο οποίος είναι πλέον νονός του μωρού της Brown και του συζύγου της, Jake Bongiovi.Ο Schnapp, ο οποίος έχει μιλήσει ανοιχτά για τη σεξουαλικότητά του από το 2023, αστειεύτηκε στη συνέντευξη ότι η Brown ήταν ερωτευμένη μαζί του στην αρχή. Εκείνη απάντησε με ειλικρίνεια πως «όντως είχa τη μεγαλύτερη καψούρα» για εκείνον όταν ήταν παιδιά.«Σε αγαπούσα πάρα πολύ. Αλλά νομίζω ότι ήταν πάντα πλατωνικό. ‘Ημουν απλώς σε φάση: “Ω Θεέ μου, τον αγαπώ τόσο πολύ”», είπε. Ο Schnapp αποκάλυψε επίσης πως υπήρξε περίοδος που πίστευε ότι ήταν ερωτευμένος μαζί της.