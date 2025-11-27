Ο Χιου Τζάκμαν έκανε τη σχέση του Instagram Official: Η φωτογραφία της συντρόφου του που ανέβασε

Ο Hugh Jackman φαίνεται πως διανύει μια νέα, φωτεινή περίοδο στη ζωή του με τη Sutton Foster να έχει αναμφίβολα κερδίσει την καρδιά του.Το ζευγάρι έχει εμφανιστεί αρκετές φορές μαζί, σε εκδηλώσεις και δημόσιες εξόδους όπου οι δυο τους δεν κρύβουν την οικειότητα και τη χημεία τους. Τώρα όμως ο σταρ του Wolverine προχώρησε ένα βήμα παρακάτω κάνοντας τη σχέση «Instagram official».Την Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου ο ηθοποιός δημοσίευσε μια φωτογραφία και ένα σύντομο βίντεο της συντρόφου του να ανεβαίνει στη σκηνή ενός jazz club στη Νέα Υόρκη. Στο ατμοσφαιρικό, χαμηλού φωτισμού σκηνικό, εκείνη φορά ένα πράσινο, λαμπερό halter φόρεμα και δείχνει χαμογελαστή και γεμάτη ενέργεια.«@suttonlenore σε εορταστικό πρόγραμμα στο @cafecarlyle … Αυτό θα πει μια απίστευτη βραδιά στη Νέα Υόρκη. Πραγματικά, μαγική», έγραψε στη λεζάντα.