Η σειρά που ο Μπραντ Πιτ και η Τζένιφερ Άνιστον παρακολουθούσαν κάθε βράδυ στο κρεβάτι
Την είχε αποκαλύψει ο ηθοποιός στον πρωταγωνιστή
Μια αναπάντεχη εξομολόγηση από τον Brad Pitt αποκάλυψε ο Jack Osbourne μέσα από το «I’m a Celebrity… Get Me Out of Here», θυμίζοντάς την εποχή που το show The Osbournes, το οποίο αφορούσε την οικογένειά του, είχε πολύ μεγάλη επιρροή.
Ο Jack Osbourne, γιος του θρυλικού Ozzy Osbourne, μοιράστηκε ότι, σε μια απονομή βραβείων Emmys, βρέθηκε στο green room της εκδήλωσης όταν εκεί μπήκε και ο Brad Pitt. Ο ηθοποιός τον πλησίασε χαμογελαστός και του είπε: «Αγαπώ απόλυτα το show σας», με τον Jack Osbourne να παραδέχεται ότι έμεινε άφωνος. Όπως είπε ο ηθοποιός του εκμυστηρεύτηκε ότι εκείνος και η Jennifer Aniston (τότε σύζυγός του) ζητούσαν από τους συνεργάτες τους να τους βρίσκουν επεισόδια πριν καν προβληθούν. «Η Jennifer κι εγώ παίρνουμε αντίγραφα και το βλέπουμε κάθε βράδυ στο κρεβάτι», του είπε χαρακτηριστικά.
