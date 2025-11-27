Chris Hemsworth: Το συγκινητικό ντοκιμαντέρ για το «ταξίδι μνήμης» με τον πατέρα του

Το A Road Trip to Remember, που προβάλλεται στο Hulu και το Disney+, είναι ένα ντοκιμαντέρ βαθιά συγκινητικό αλλά και τρυφερό.Ο Chris HemsworthChris Hemsworth ξεκινά μια διαδρομή με μοτοσυκλέτα στην Αυστραλία μαζί με τον πατέρα του, Craig Hemsworth, ο οποίος βρίσκεται στο αρχικό στάδιο Alzheimer. Ο ίδιος ο ηθοποιός φέρει γενετική προδιάθεση για τη νόσο, γεγονός που κάνει αυτό το ταξίδι ακόμη πιο προσωπικό.Η ταινία παρακολουθεί την προσπάθειά τους να αξιοποιήσουν τη θεραπεία αναμνήσεων, με στόχο να ενισχυθεί η επαφή του Craig με το παρελθόν. Όπως εξηγεί ο ψυχολόγος Suraj Samtani, η μέθοδος αυτή μπορεί να βοηθήσει τα άτομα με άνοια να συγκρατούν καλύτερα τις αναμνήσεις τους.Σύμφωνα με τον Alzheimer’s Association, η προσέγγιση περιλαμβάνει καθοδηγούμενες συζητήσεις, μουσική, τέχνη, αφήγηση και αντικείμενα οικεία σε αυτόν που νοσεί. Ο ηθοποιός θέλησε να την «μεγαλώσει» ακόμη περισσότερο, δημιουργώντας για τον πατέρα του ένα ολόκληρο road trip γεμάτο εικόνες, μυρωδιές και στιγμές από τη ζωή τους.