Η αθηναϊκή ζωή αποκτά νέα πνοή στο Lobby Bar του ξενοδοχείου King George
«George, The Lobby Bar»- ένα νέο στέκι, φτιαγμένο για όσους αγαπούν τις όμορφες στιγμές.
Υπάρχουν κάποια κτήρια που κοσμούν όσο τίποτα άλλο το κέντρο της Αθήνας και προσφέρουν μία αίσθηση πολυτέλειας και εκλεπτυσμένης ομορφιάς στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Ένα από αυτά είναι και το κοσμοπολίτικο ξενοδοχείο King George. Μία νέα προσθήκη στο εσωτερικό αυτού του ιστορικού χώρου, έχει έρθει για να προσθέσει μία ξεχωριστή πινελιά, στους χώρους συνάντησης της Αθήνας.
