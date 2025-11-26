Η αθηναϊκή ζωή αποκτά νέα πνοή στο Lobby Bar του ξενοδοχείου King George

Υπάρχουν κάποια κτήρια που κοσμούν όσο τίποτα άλλο το κέντρο της Αθήνας και προσφέρουν μία αίσθηση πολυτέλειας και εκλεπτυσμένης ομορφιάς στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Ένα από αυτά είναι και το κοσμοπολίτικο ξενοδοχείο King George. Μία νέα προσθήκη στο εσωτερικό αυτού του ιστορικού χώρου, έχει έρθει για να προσθέσει μία ξεχωριστή πινελιά, στους χώρους συνάντησης της Αθήνας.