Άμπερ Βαλέτα: H στιγμή που επέλεξε να ζήσει

Η διαδρομή της Amber Valletta μοιάζει σχεδόν μυθιστορηματική. Ένα κορίτσι που μεγάλωσε σε μια φάρμα στην Τούλσα της Οκλαχόμα, μέσα στη φύση και στην αίσθηση της κοινότητας, βρέθηκε απότομα στην καρδιά των πιο φανταχτερών μητροπόλεων της μόδας. Κι όμως, όπως η ίδια παραδέχεται, η μετάβαση αυτή δεν την τρόμαξε. Καλεσμένη στο podcast του Business of Fashion, η Valletta ανακαλεί τη διαδρομή της, μοιράζεται τις αξίες της και τις στιγμές που την έχουν σημαδέψει σε μια άκρως ενδιαφέρουσα συζήτηση.