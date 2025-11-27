Άμπερ Βαλέτα: H στιγμή που επέλεξε να ζήσει
MARIE CLAIRE

Άμπερ Βαλέτα: H στιγμή που επέλεξε να ζήσει

Από τη φάρμα στην Οκλαχόμα στο βάθρο της μόδας, από την υπερβολή στη νηφαλιότητα.

Άμπερ Βαλέτα: H στιγμή που επέλεξε να ζήσει
Η διαδρομή της Amber Valletta μοιάζει σχεδόν μυθιστορηματική. Ένα κορίτσι που μεγάλωσε σε μια φάρμα στην Τούλσα της Οκλαχόμα, μέσα στη φύση και στην αίσθηση της κοινότητας, βρέθηκε απότομα στην καρδιά των πιο φανταχτερών μητροπόλεων της μόδας. Κι όμως, όπως η ίδια παραδέχεται, η μετάβαση αυτή δεν την τρόμαξε. Καλεσμένη στο podcast του Business of Fashion, η Valletta ανακαλεί τη διαδρομή της, μοιράζεται τις αξίες της και τις στιγμές που την έχουν σημαδέψει σε μια άκρως ενδιαφέρουσα συζήτηση.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης