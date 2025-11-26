Η Τζέιμι Λι Κέρτις με καστανοκόκκινα μαλλιά - Γιατί άφησε πίσω της το κοντό κούρεμά της (εικόνες)

Η Jamie Lee Curtis αποδεικνύει και με τον νέο της ρόλο. πως μπορεί να μεταμορφωθεί για κάθε project που αναλαμβάνει. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός εμφανίζεται με εντυπωσιακά διαφορετικό στιλ στη νέα σειρά θρίλερ Scarpetta του Prime Video, υιοθετώντας ένα look μακριά από αυτό το οποίο μας είχε συνηθίσει.Στο πρώτο επίσημο sneak peek της σειράς, στην οποία πρωταγωνιστεί και η Nicole Kidman, η ηθοποιός αφήνει πίσω της το χαρακτηριστικό λευκό pixie cut και εμφανίζεται με ένα λαμπερό, ξανθό καρέΣε μία από τις φωτογραφίες, οι οποίες αναρτήθηκαν στο Instagram την Τρίτη 25 Νοεμβρίου, βλέπουμε τη Jamie Lee Curtis με χρυσαφένιες μπούκλες χτενισμένες στο πλάι, ως Dorothy Farinelli, πιθανότατα σε κάποιο επίσημο event, στο πλαίσιο του σεναρίου. Σε άλλη λήψη, τα μαλλιά της είναι πιασμένα σε ένα φουσκωτό updo, χαρίζοντας στη χαρακτήρα της μια ’90s αισθητική.