Καλσόν: Πώς θα τα φορέσουμε τον χειμώνα του 2025
Χρωματιστά, διάφανα, δαντελένια ή με logo ξαναγράφουν τους κανόνες του στυλ.
Μετά από αρκετό καιρό στην αφάνεια, τα καλσόν επιστρέφουν φέτος για να αποδείξουν ότι είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα πρακτικό αξεσουάρ. Φορεμένα σε layering με φορέματα ή φούστες, κάτω από σορτς ή ακόμη και με πέδιλα, είναι και πάλι εδώ και δεν μιλάμε πια μόνο για μαύρα οπάκ ή διάφανα. Πολύχρωμα, κεντημένα ή patterned σχέδια που θεωρούσαμε ξεπερασμένα επανέρχονται ανανεωμένα και αισθησιακά.
