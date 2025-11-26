9ο Φεστιβάλ Wift: Τέσσερις μέρες στην Ταινιοθήκη γεμάτες δωρεάν προβολές ταινιών από γυναίκες δημιουργούς
Το φεστιβάλ επιστρέφει από 27 έως 30 Νοεμβρίου, με ελεύθερη είσοδο και ένα πλούσιο αφιέρωμα με τίτλο «Sisterhood», για να φωτίσει τη γυναικεία αλληλεγγύη ως κινητήρια δύναμη καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργίας
Το 9ο Φεστιβάλ WIFT GR «50/50 Ισότητα και στον Κινηματογράφο» επιστρέφει για ακόμη μια χρονιά στο καθιερωμένο ραντεβού του στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, από 27 έως 30 Νοεμβρίου 2025, φέρνοντας σε πρώτο πλάνο τη φωνή, το βλέμμα και τη δημιουργική δύναμη των γυναικών στον κινηματογράφο.
