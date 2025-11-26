9ο Φεστιβάλ Wift: Τέσσερις μέρες στην Ταινιοθήκη γεμάτες δωρεάν προβολές ταινιών από γυναίκες δημιουργούς
MARIE CLAIRE

9ο Φεστιβάλ Wift: Τέσσερις μέρες στην Ταινιοθήκη γεμάτες δωρεάν προβολές ταινιών από γυναίκες δημιουργούς

Το φεστιβάλ επιστρέφει από 27 έως 30 Νοεμβρίου, με ελεύθερη είσοδο και ένα πλούσιο αφιέρωμα με τίτλο «Sisterhood»,  για να φωτίσει τη γυναικεία αλληλεγγύη ως κινητήρια δύναμη καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργίας

9ο Φεστιβάλ Wift: Τέσσερις μέρες στην Ταινιοθήκη γεμάτες δωρεάν προβολές ταινιών από γυναίκες δημιουργούς
Το 9ο Φεστιβάλ WIFT GR «50/50 Ισότητα και στον Κινηματογράφο» επιστρέφει για ακόμη μια χρονιά στο καθιερωμένο ραντεβού του στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, από 27 έως 30 Νοεμβρίου 2025, φέρνοντας σε πρώτο πλάνο τη φωνή, το βλέμμα και τη δημιουργική δύναμη των γυναικών στον κινηματογράφο.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης