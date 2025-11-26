Γερμανία: Τα ναρκωτικά βιασμού αντιμετωπίζονται πλέον ως όπλα

Η Γερμανία προχωρά σε ένα σημαντικό βήμα για την προστασία των γυναικών από τη σεξουαλική βία, ανακοινώνοντας ότι η χρήση ναρκωτικών τύπου «date rape drugs» θα αντιμετωπίζεται πλέον ως χρήση όπλου στις δικαστικές διαδικασίες.





Το νέο μέτρο έρχεται σε μια περίοδο ανησυχητικής αύξησης των σχετικών εγκλημάτων και στοχεύει σε αυστηρότερες διώξεις και μεγαλύτερη ασφάλεια για τα θύματα.





«Κατατάσσουμε τα date rape drugs, τα οποία χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο ως μέσο διάπραξης εγκλημάτων, στην κατηγορία των όπλων. Αυτό δημιουργεί τη βάση για πολύ αυστηρότερες διώξεις. Δεσμευόμαστε σε σαφείς συνέπειες και συνεπή εφαρμογή του νόμου. Οι γυναίκες πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς και να μπορούν να κινούνται ελεύθερα παντού», ανακοίνωσε την Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου, ο υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ.



Σχεδόν 54.000 γυναίκες και κορίτσια υπήρξαν θύματα σεξουαλικών αδικημάτων στη Γερμανία το 2024, ποσοστό που αυξήθηκε κατά 2,1% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ σχεδόν το 36% εξ αυτών ήταν θύματα βιασμού ή σεξουαλικής επίθεσης.

