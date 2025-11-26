Οι μαμάδες του ζωδιακού: Ποια ζώδια προσέχουν πάντα τους φίλους τους

Κάθε παρέα έχει εκείνο το ένα άτομο χωρίς το οποίο όλα θα διαλύονταν. Είναι αυτό που στέλνει πάντα μήνυμα «Έφτασες σπίτι;», κουβαλά απολυμαντικό και παυσίπονα, και με κάποιο μαγικό τρόπο καταλαβαίνει ακριβώς πότε χρειάζεσαι εμψύχωση ή απλώς κάτι να τσιμπήσεις. Είναι η λεγόμενη Μαμά της παρέας, εκείνη που υπενθυμίζει σε όλους να πιουν νερό, που κρατά ισορροπίες όταν οι καταστάσεις κορυφώνονται και έχει πάντα μια σοφή συμβουλή έτοιμη. Όσο όλοι οι άλλοι παίρνουν αμφισβητήσιμες αποφάσεις, αυτά τα ζώδια κρατούν την παρέα όρθια με πείσμα και υπομονή. Τα άστρα έχουν προικίσει ορισμένα ζώδια με φυσική τάση να φροντίζουν και να καθοδηγούν και σε άλλες περιπτώσεις να προσφέρουν αυστηρή και γεμάτη κριτική αγάπη (Παρθένε).