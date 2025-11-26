Jennifer Lopez: Η εμφάνισή της σε γάμο - υπερπαραγωγή στην Ινδία στον οποίο τραγούδησε
Η pop star έκλεψε την παράσταση στο τετραήμερο celebration του δισεκατομμυριούχου ζεύγους Netra Mantena & Vamsi Gadiraju στο Udaipur.
Ο γάμος της Netra Mantena και του Vamsi Gadiraju στο Udaipur έγινε το πιο viral event των ημερών και ο λόγος δεν ήταν μόνο η ασύλληπτη πολυτέλεια. Η Jennifer Lopez ταξίδεψε στην Ινδία ειδικά για το sangeet (προ-γαμήλια τελετή του ινδικού γάμου), όπου ερμήνευσε live μοναδικά hits όπως το «On the Floor», μετατρέποντας τη γαμήλια βραδιά σε συναυλία διεθνούς εμβέλειας. Με custom εμφάνιση που συνδύαζε Bollywood opulence και J.Lo glam, η pop star απέδειξε ότι ακόμη και μια ιδιωτική δεξίωση μπορεί να γίνει παγκόσμιο φαινόμενο.
Ποιοι ήταν όμως οι άνθρωποι πίσω από το γάμο-υπερθέαμα;
Ποιοι ήταν όμως οι άνθρωποι πίσω από το γάμο-υπερθέαμα;
