Η συγκλονιστική ομιλία Ευρωβουλευτή για την έμφυλη βία: «Καταδικάστε εκείνο το σεξιστικό αστείο φίλου» (βίντεο)
Η συγκλονιστική ομιλία Ευρωβουλευτή για την έμφυλη βία: «Καταδικάστε εκείνο το σεξιστικό αστείο φίλου» (βίντεο)
Η Abir Alsahlani εκπροσωπεί τη Σουηδία και η καταγωγή της είναι από το Ιράκ
Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών η 25η Νοεμβρίου, και η Ευρωβουλευτής Abir Alsahlani, που εκπροσωπεί τη Σουηδία και έχει καταγωγή από το Ιράκ, παρέθεσε μια δυνατή ομιλία για όλες τις μορφές που μπορεί να πάρει η έμφυλη βία, και στην καθημερινότητά μας.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα