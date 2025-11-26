Η συγκλονιστική ομιλία Ευρωβουλευτή για την έμφυλη βία: «Καταδικάστε εκείνο το σεξιστικό αστείο φίλου» (βίντεο)
Η συγκλονιστική ομιλία Ευρωβουλευτή για την έμφυλη βία: «Καταδικάστε εκείνο το σεξιστικό αστείο φίλου» (βίντεο)

Η Abir Alsahlani εκπροσωπεί τη Σουηδία και η καταγωγή της είναι από το Ιράκ

Η συγκλονιστική ομιλία Ευρωβουλευτή για την έμφυλη βία: «Καταδικάστε εκείνο το σεξιστικό αστείο φίλου» (βίντεο)
Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών η 25η Νοεμβρίου, και η Ευρωβουλευτής Abir Alsahlani, που εκπροσωπεί τη Σουηδία και έχει καταγωγή από το Ιράκ, παρέθεσε μια δυνατή ομιλία για όλες τις μορφές που μπορεί να πάρει η έμφυλη βία, και στην καθημερινότητά μας.

