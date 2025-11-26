Η Μιούτσια Πράντα τιμήθηκε με το Lifetime Award
Στα Fashion Trust Arabia Awards 2025.
ΗMiuccia Prada τιμήθηκε με το Lifetime Achievement Award στην έβδομη απονομή των Fashion Trust Arabia Prize, σε μια λαμπρή βραδιά στο Εθνικό Μουσείο του Κατάρ. Η διάκριση αναγνωρίζει τη βαθιά συμβολή της Prada στο στυλ, τον πολιτισμό και την καινοτομία της παγκόσμιας μόδας.
