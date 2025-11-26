Η Μιούτσια Πράντα τιμήθηκε με το Lifetime Award

Η

τιμήθηκε με το Lifetime Achievement Award στην έβδομη απονομή των Fashion Trust Arabia Prize, σε μια λαμπρή βραδιά στο Εθνικό Μουσείο του Κατάρ. Η διάκριση αναγνωρίζει τη βαθιά συμβολή της Prada στο στυλ, τον πολιτισμό και την καινοτομία της παγκόσμιας μόδας.