Τελικά ενηλικιωνόμαστε στα 30 - Οι 4 κρίσιμες ηλικίες για τον εγκέφαλό μας σύμφωνα με νέα έρευνα

Οεγκέφαλός μας δεν σταματά να αλλάζει ποτέ και νέα έρευνα αποκαλύπτει τις πέντε φάσεις στη ζωή του, με τέσσερις ηλικίες-σταθμούς που σηματοδοτούν κρίσιμες αλλαγές στη λειτουργία και την ανάπτυξή του. Η μελέτη, που βασίστηκε σε σαρώσεις εγκεφάλων περίπου 4.000 ανθρώπων έως 90 ετών, έδειξε ότι ο εγκέφαλος παραμένει στη φάση της εφηβείας μέχρι τα πρώτα χρόνια των τριάντα ετών, όταν πια φτάνει στην κορύφωσή του.Για την ακρίβεια, ο εγκέφαλος περνάει πέντε διακριτές φάσεις στη διάρκεια της ζωής, με βασικά σημεία καμπής στις ηλικίες 9, 32, 66 και 83, αναφέρει σε ρεπορτάζ του το BBC. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένη έρευνας βοηθούν στην κατανόηση των μεταβολών του κινδύνου για ψυχικές ασθένειες και άνοια κατά τη διάρκεια της ζωής.«Ο εγκέφαλος επανασυνδέεται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής. Διαρκώς ενισχύει και εξασθενεί τις συνδέσεις του και δεν ακολουθεί ένα σταθερό μοτίβο – υπάρχουν διακυμάνσεις και φάσεις επανασύνδεσης», δήλωσε στο BBC η Dr Alexa Mousley.Κάποιοι άνθρωποι φτάνουν σε αυτά τα ορόσημα νωρίτερα ή αργότερα από άλλους, όμως οι ερευνητές τόνισαν πόσο εμφανείς ήταν αυτές οι ηλικίες στα δεδομένα. Τα συγκεκριμένα πρότυπα έγιναν εμφανή μόνο τώρα, χάρη στον μεγάλο αριθμό εγκεφαλικών σαρώσεων που χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη,Οι πέντε φάσεις του εγκεφάλουΠαιδική ηλικία – από τη γέννηση έως τα εννέα έτη: Ο εγκέφαλος αυξάνει γρήγορα σε μέγεθος αλλά ταυτόχρονα μειώνει την υπερβολική σύνδεση μεταξύ των νευρώνων, που δημιουργείται στα πρώτα χρόνια της ζωής. Σε αυτή τη φάση λειτουργεί λιγότερο αποτελεσματικά, σαν ένα παιδί που εξερευνά χωρίς σαφή κατεύθυνση.