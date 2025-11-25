Η Σελένα Γκόμεζ φόρεσε τις «It» Ugg Boots της φετινής σεζόν
Η Σελένα Γκόμεζ φόρεσε τις «It» Ugg Boots της φετινής σεζόν

Και δεν τις αποχωρίστηκε όλη την εβδομάδα.

Η Σελένα Γκόμεζ φόρεσε τις «It» Ugg Boots της φετινής σεζόν

Στις 22 Νοεμβρίου, η Selena Gomez μοιράστηκε μια ματιά από μια απόδραση με τις φίλες της, ένα μίνι διάλειμμα σε resort mood, αλλά με πιο φθινοπωρινή αισθητική. Αντί για κλασικά μαγιό και πολύχρωμα prints, η ίδια επέλεξε cozy loungewear σε γήινες αποχρώσεις και τα Ugg Classic Micro boots, ένα από τα πιο αγαπημένα μοντέλα των celebrities. Τα συνδύασε με chunky ροζ κάλτσες, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη ζεστασιά της επένδυσης.

