Η Κέιτ Χάντσον δοκίμασε την τάση του exposed bra
Στην πρεμιέρα της ταινίας Song Sung Blue στο Παρίσι.
ΗKate Hudson εμφανίστηκε στην πρεμιέρα της ταινίας Song Sung Blue στο Παρίσι, στις 23 Νοεμβρίου, με ένα σαμπανιζέ μεταξωτό midi φόρεμα Dolce & Gabbana, το οποίο άφηνε σε κοινή θέα το μαύρο bustier-style σουτιέν της.
