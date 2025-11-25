Η Κέιτ Χάντσον δοκίμασε την τάση του exposed bra
MARIE CLAIRE

Στην πρεμιέρα της ταινίας Song Sung Blue στο Παρίσι.

ΗKate Hudson εμφανίστηκε στην πρεμιέρα της ταινίας Song Sung Blue στο Παρίσι, στις 23 Νοεμβρίου, με ένα σαμπανιζέ μεταξωτό midi φόρεμα  Dolce & Gabbana, το οποίο άφηνε σε κοινή θέα το μαύρο bustier-style σουτιέν της. 

