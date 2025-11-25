Όπως ανθίζει η αμυγδαλιά: Η ΙΟΝ Αμυγδάλου στο Marie Claire Power Trip 2025

Στο Marie Claire Power Trip 2025 – Women Taking Action, όπου γυναίκες που αλλάζουν τον κόσμο συναντήθηκαν, αντάλλαξαν ιδέες και άνοιξαν νέους δρόμους δράσης, η ΙΟΝ Αμυγδάλου είχε μια παρουσία που ξεχώρισε για τον συμβολισμό και τη ζεστασιά της. Ως χορηγός της φετινής διοργάνωσης, συνδέθηκε ουσιαστικά με το κεντρικό μήνυμα του συνεδρίου: τη δύναμη να ανθίζεις, ακόμη και στις πιο απαιτητικές συνθήκες.