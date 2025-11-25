Όπως ανθίζει η αμυγδαλιά: Η ΙΟΝ Αμυγδάλου στο Marie Claire Power Trip 2025
Όπως ανθίζει η αμυγδαλιά: Η ΙΟΝ Αμυγδάλου στο Marie Claire Power Trip 2025
Μια σύγχρονη ωδή στη γυναικεία τόλμη και έμπνευση, με σύμμαχο μια ελληνική σοκολάτα-σύμβολο.
Στο Marie Claire Power Trip 2025 – Women Taking Action, όπου γυναίκες που αλλάζουν τον κόσμο συναντήθηκαν, αντάλλαξαν ιδέες και άνοιξαν νέους δρόμους δράσης, η ΙΟΝ Αμυγδάλου είχε μια παρουσία που ξεχώρισε για τον συμβολισμό και τη ζεστασιά της. Ως χορηγός της φετινής διοργάνωσης, συνδέθηκε ουσιαστικά με το κεντρικό μήνυμα του συνεδρίου: τη δύναμη να ανθίζεις, ακόμη και στις πιο απαιτητικές συνθήκες.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα