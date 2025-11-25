Όπως ανθίζει η αμυγδαλιά: Η ΙΟΝ Αμυγδάλου στο Marie Claire Power Trip 2025
MARIE CLAIRE

Όπως ανθίζει η αμυγδαλιά: Η ΙΟΝ Αμυγδάλου στο Marie Claire Power Trip 2025

Μια σύγχρονη ωδή στη γυναικεία τόλμη και έμπνευση, με σύμμαχο μια ελληνική σοκολάτα-σύμβολο.

Όπως ανθίζει η αμυγδαλιά: Η ΙΟΝ Αμυγδάλου στο Marie Claire Power Trip 2025
Στο Marie Claire Power Trip 2025 – Women Taking Action, όπου γυναίκες που αλλάζουν τον κόσμο συναντήθηκαν, αντάλλαξαν ιδέες και άνοιξαν νέους δρόμους δράσης, η ΙΟΝ Αμυγδάλου είχε μια παρουσία που ξεχώρισε για τον συμβολισμό και τη ζεστασιά της. Ως χορηγός της φετινής διοργάνωσης, συνδέθηκε ουσιαστικά με το κεντρικό μήνυμα του συνεδρίου: τη δύναμη να ανθίζεις, ακόμη και στις πιο απαιτητικές συνθήκες.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης