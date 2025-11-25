Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Νέο βιβλίο αποκαλύπτει ότι έπεσε θύμα προδοσίας με θανάσιμες συνέπειες
MARIE CLAIRE

Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Νέο βιβλίο αποκαλύπτει ότι έπεσε θύμα προδοσίας με θανάσιμες συνέπειες

Τι γράφει ο δημοσιογράφος Andy Webb στο βιβλίο του «Dianarama: Deception, Entrapment, Cover-Up—The Betrayal of Princess Diana», αποτέλεσμα εικοσαετούς έρευνας

Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Νέο βιβλίο αποκαλύπτει ότι έπεσε θύμα προδοσίας με θανάσιμες συνέπειες
Ήταν μια συνέντευξη του 1995 όπου η πριγκίπισσα Νταϊάνα ξεστόμισε την διαβόητη ατάκα, για την απιστία του βασιλιά Καρόλου, «ήμασταν τρεις σε αυτό τον γάμο». Δεκαετίες αργότερα, αποκαλύπτεται, σύμφωνα τουλάχιστον με ένα νέο βιβλίο, ότι ο δημοσιογράφος Martin Bashir τής είχε παρουσιάσει πλαστά έγγραφα για να τη χειραγωγήσει.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης