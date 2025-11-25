Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Νέο βιβλίο αποκαλύπτει ότι έπεσε θύμα προδοσίας με θανάσιμες συνέπειες

Ήταν μια συνέντευξη του 1995 όπου η πριγκίπισσα Νταϊάνα ξεστόμισε την διαβόητη ατάκα, για την απιστία του βασιλιά Καρόλου, «ήμασταν τρεις σε αυτό τον γάμο». Δεκαετίες αργότερα, αποκαλύπτεται, σύμφωνα τουλάχιστον με ένα νέο βιβλίο, ότι ο δημοσιογράφος Martin Bashir τής είχε παρουσιάσει πλαστά έγγραφα για να τη χειραγωγήσει.