Σελήνη στον Υδροχόο: Η ζωή γίνεται καλύτερη για τρία ζώδια από σήμερα

Η Σελήνη στον Υδροχόο φέρνει καθαρότητα σκέψης και μια νέα, πολύτιμη οπτική σε ζητήματα που μέχρι πρόσφατα έμοιαζαν θολά ή παρανοημένα. Η ατμόσφαιρα από την Τρίτη 25 Νοεμβρίου λειτουργεί σαν «καθαριστικό» για το πνευματικό νέφος των προηγούμενων ημερών, ανεβάζοντας το βλέμμα σε ένα ανώτερο, πιο ψύχραιμο επίπεδο. Το συγκεκριμένο σεληνιακό φάσμα είναι γνωστό για τη λογική του ψυχραιμία και τη διαισθητική του καθοδήγηση, δημιουργώντας πρόσφορο έδαφος για ξεκαθάρισμα και αναζήτηση ουσιαστικής σοφίας.Για τρία ζώδια, η περίοδος των αποφάσεων που λαμβάνονταν υπό το βάρος του φόβου ανήκει πια στο παρελθόν. Η ανάγκη για τεκμηριωμένες επιλογές γίνεται επιτακτική. Η Σελήνη στον Υδροχόο προσφέρει διαύγεια, ηρεμία και μια ανανεωμένη αίσθηση κατεύθυνσης. Εκεί όπου πριν κυριαρχούσε η αβεβαιότητα, τώρα ανοίγει ο δρόμος προς έναν πιο ξεκάθαρο σκοπό.