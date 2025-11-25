3χρονο αγόρι με σπάνιο σύνδρομο θεραπεύεται για πρώτη φορά χάρη σε πρωτοποριακή γονιδιακή θεραπεία

Όταν οι γονείς του Oliver Chu είχαν βυθιστεί στην απελπισία, μαθαίνοντας ότι το αγοράκι τους φέρει το σπάνιο σύνδρομο Hunter, που προκαλεί προοδευτικές βλάβες στον εγκέφαλο και το σώμα (για κάποιους ασθενείς, το προσδόκιμο επιβίωσης δεν ξεπερνά τα 20 χρόνια), μάλλον δεν θα μπορούσαν να φανταστούν ούτε στα πιο τρελά όνειρά τους ότι, χάρη στην εξέλιξη της επιστήμης, ο γιος τους θα θεραπευόταν.