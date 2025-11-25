3χρονο αγόρι με σπάνιο σύνδρομο θεραπεύεται για πρώτη φορά χάρη σε πρωτοποριακή γονιδιακή θεραπεία
3χρονο αγόρι με σπάνιο σύνδρομο θεραπεύεται για πρώτη φορά χάρη σε πρωτοποριακή γονιδιακή θεραπεία
Ο Oliver Chu είχε διαγνωστεί με το σύνδρομο Hunter, που προκαλεί προοδευτικές βλάβες στον εγκέφαλο και το σώμα
Όταν οι γονείς του Oliver Chu είχαν βυθιστεί στην απελπισία, μαθαίνοντας ότι το αγοράκι τους φέρει το σπάνιο σύνδρομο Hunter, που προκαλεί προοδευτικές βλάβες στον εγκέφαλο και το σώμα (για κάποιους ασθενείς, το προσδόκιμο επιβίωσης δεν ξεπερνά τα 20 χρόνια), μάλλον δεν θα μπορούσαν να φανταστούν ούτε στα πιο τρελά όνειρά τους ότι, χάρη στην εξέλιξη της επιστήμης, ο γιος τους θα θεραπευόταν.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα