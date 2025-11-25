3χρονο αγόρι με σπάνιο σύνδρομο θεραπεύεται για πρώτη φορά χάρη σε πρωτοποριακή γονιδιακή θεραπεία
MARIE CLAIRE

3χρονο αγόρι με σπάνιο σύνδρομο θεραπεύεται για πρώτη φορά χάρη σε πρωτοποριακή γονιδιακή θεραπεία

Ο Oliver Chu είχε διαγνωστεί με το σύνδρομο Hunter, που προκαλεί προοδευτικές βλάβες στον εγκέφαλο και το σώμα

3χρονο αγόρι με σπάνιο σύνδρομο θεραπεύεται για πρώτη φορά χάρη σε πρωτοποριακή γονιδιακή θεραπεία
Όταν οι γονείς του Oliver Chu είχαν βυθιστεί στην απελπισία, μαθαίνοντας ότι το αγοράκι τους φέρει το σπάνιο σύνδρομο Hunter, που προκαλεί προοδευτικές βλάβες στον εγκέφαλο και το σώμα (για κάποιους ασθενείς, το προσδόκιμο επιβίωσης δεν ξεπερνά τα 20 χρόνια), μάλλον δεν θα μπορούσαν να φανταστούν ούτε στα πιο τρελά όνειρά τους ότι, χάρη στην εξέλιξη της επιστήμης, ο γιος τους θα θεραπευόταν.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης