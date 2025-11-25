«Όλα επιτρέπονται»: Τα (θετικά και αρνητικά) ρεκόρ της πολυσυζητημένης σειράς και η επιστροφή της για δεύτερη σεζόν

Μπορεί η νέα τηλεοπτική σειρά του Ryan Murphy «Όλα επιτρέπονται» (All’s Fair) να εισέπραξε αρνητικές κριτικές, ωστόσο η πρεμιέρα της στο Hulu Originals σημείωσε το ρεκόρ των 3,2 εκατομμυρίων views παγκοσμίως μέσα στις τρεις πρώτες ημέρες του streaming.