«Όλα επιτρέπονται»: Τα (θετικά και αρνητικά) ρεκόρ της πολυσυζητημένης σειράς και η επιστροφή της για δεύτερη σεζόν
Μόλις ανακοινώθηκε ότι η αμφιλεγόμενη σειρά με το all-star καστ ανανεώθηκε για δεύτερο κύκλο επεισοδίων
Μπορεί η νέα τηλεοπτική σειρά του Ryan Murphy «Όλα επιτρέπονται» (All’s Fair) να εισέπραξε αρνητικές κριτικές, ωστόσο η πρεμιέρα της στο Hulu Originals σημείωσε το ρεκόρ των 3,2 εκατομμυρίων views παγκοσμίως μέσα στις τρεις πρώτες ημέρες του streaming.
